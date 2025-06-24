За воду заплатит бизнес: эксперт объяснил, как на россиянах отразится повышение тарифов

Увеличение платы за водопользование в России в первую очередь скажется на предприятиях бизнеса, а не на гражданах. Тарифы на воду для населения останутся прежними, поскольку их размер устанавливается в соответствии с Жилищным кодексом. Тем не менее, увеличение издержек бизнеса может опосредованно привести к росту стоимости товаров для конечных потребителей. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.