Октябрьский июнь: Россиян предупредили о заморозках

Параллельно с этим, в южных районах Западной Сибири и регионах, включающих Хакасию, Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье, ожидается ослабление жары, достигавшей днём 35−39 градусов. По словам Вильфанда, к концу недели здесь установится более приятная температура в пределах 21−26 градусов.