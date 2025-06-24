Дружба народов и память поколений. Как в Минске встретили участников «Поезда Памяти»

«Поезд Памяти» продолжает свой маршрут по городам Беларуси. Сегодня состав прибыл в Минск, где для его пассажиров — 200 представителей народов бывших республик Советского Союза, одержавших в 1945 году общую Победу над нацизмом, подготовили особую, насыщенную событиями программу. Это не просто очередная остановка в пути, а важный этап большого путешествия, символ единой истории и преемственности поколений. По маршруту участников следовали и корреспонденты БЕЛТА.
Маршрут истории и дружбы. «Поезд Памяти» встретили в Минске «Ты просто переживаешь это сердцем». Участники «Поезда Памяти» о значении проекта и своих эмоциях.
Первая остановка в программе ребят — мемориальный комплекс «Хатынь» в Логойском районе. Там юноши и девушки погрузились в историю: они прошли обзорную экскурсию, посетили новый музей и церковь, а затем почтили память — возложили цветы к скульптуре «Непокоренный» и Вечному огню. После этого молодежь вернулась в Минск, чтобы продолжить знакомство с городом. Для гостей устроили экскурсии в Национальной библиотеке с подъемом на смотровую площадку и в современном Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Завершилась программа торжественным мероприятием у монумента Победы в центре Минска. Участники проекта почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов. День получился насыщенным и вдохновляющим.
Для пассажиров «Поезда Памяти» посещение Минска стало особой страницей большого путешествия. Яркими впечатлениями от программы в белорусской столице поделилась участница проекта из Гродно Доминика Руселевич. «Когда мы прибыли на вокзал, нас очень красиво встретили, — рассказала девушка. — Потом отправились в мемориальный комплекс “Хатынь”. Я там была впервые, много слышала про это место — насколько захватывает дух, когда идешь, слушаешь экскурсовода и видишь все своими глазами».
Доминика призналась, что особое впечатление оставили залы нового музея и сама территория мемориала. «Там были колокола — они звенят каждые 30 секунд, это действительно трогает. Запомнились детские игрушки, которые оставляют в знак памяти детям, погибшим в той войне. Ты идешь, видишь это — и не можешь остаться равнодушной», — поделилась она.
Продолжилась экскурсионная программа в Национальной библиотеке Беларуси и Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС. «Я в библиотеке была не первый раз, но мне было интересно послушать и заметить даже какие-то изменения, — рассказала Доминика. — Потом мы отправились в центр МЧС — мне очень понравилась экскурсия, сам экскурсовод, который увлекательно рассказал про ситуации с землетрясениями, пожарами и задымлением. Это было и познавательно, и интересно».
Девушка уверена: атмосфера «Поезда Памяти» — особенная. «Дружба народов, веселье, общение на разных языках, обмен опытом и традициями. Мы много общаемся, делимся рассказами про свою страну, учимся друг у друга. Это очень вдохновляет», — говорит она.
Организаторы отмечают, что программа составлена максимально насыщенно и разнообразно. Она не только знакомит молодежь с памятными местами воинской славы и культуры, но и способствует их дружескому общению. Каждое утро для ребят начинается с простого, но трогательного жеста — приветствия на родных языках. Каждый день — новые встречи, общение и обмен традициями. На брифингах юноши и девушки делятся рассказами об обычаях и культуре своих народов. Так поезд превращается в подвижный мост, который связывает не только города, но и сердца, делая историю живой памятью для нового поколения.
Для Елизаветы Панько из Бреста участие в проекте стало настоящим подарком. «Мне очень нравится, тут действительно интересно. У нас дружный, веселый вагон и веселый отряд. Я очень рада, что попала именно в свой отряд, — рассказала девушка. — Сегодня мы были в мемориальном комплексе “Хатынь”. Мне кажется, что это место трогает каждую клеточку души независимо от того, сколько раз ты его посещал. Я прямо не смогла сдержать слез. Эта тема для меня особенная, ведь наши предки, в том числе ровесники, сражались и погибали, чтобы мы жили под светлым и мирным небом. Эта атмосфера не оставляет равнодушной. Я счастлива, что мне выпала возможность быть в Минске вместе с “Поездом Памяти” и разделить это важное для всех нас путешествие», — подчеркнула девушка.
Все пассажиры «Поезда Памяти» — победители национальных конкурсов и отборов. В Беларуси право отправиться в путешествие юноши и девушки завоевали в рамках республиканского конкурса «Я патриот своей страны». За место в проекте боролись более 9 тыс. человек. Из России поступило свыше 9,4 тыс. заявок — отобрали около 1,2 тыс. десятиклассников. Каждый из ребят не только заполнил подробную анкету, но и успешно справился со всеми конкурсными заданиями, доказав свою активную гражданскую позицию и любовь к истории родной страны.
Участник проекта из Казахстана Степан Пискун рассказал, каким ему запомнился Минск и почему «Поезд Памяти» так важен для молодежи. «Я в Минске впервые, и впечатления от города удивительные. Минск — очень просторный, с большой историей, все здания красивые и самобытные, — отметил Степан. — Для меня это первое участие в “Поезде Памяти”, и эмоций много, потому что это не просто мероприятие, а большая платформа для дружбы народов».
По словам юноши, поезд объединяет представителей многих стран. «Здесь мы общаемся на разных языках, учим друг друга словам и традициям, заводим друзей из разных уголков мира. Это действительно важный проект для молодежи — он не только дает новые знания, но и сплачивает народы, позволяя почувствовать общую историю и общую ответственность за будущее», — подчеркнул парень.
«Поезд Памяти» продолжит свое путешествие по городам Беларуси, наполненным историей и самобытной культурой. Впереди у ребят — незабываемые моменты, искренние улыбки и новые друзья, ведь именно такие встречи создают незримые нити, связывающие сердца и целые поколения.
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Фото Максима Гучека и Виталия Пивоварчика.