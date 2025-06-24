Дружба народов и память поколений. Как в Минске встретили участников «Поезда Памяти»

Для Елизаветы Панько из Бреста участие в проекте стало настоящим подарком. «Мне очень нравится, тут действительно интересно. У нас дружный, веселый вагон и веселый отряд. Я очень рада, что попала именно в свой отряд, — рассказала девушка. — Сегодня мы были в мемориальном комплексе “Хатынь”. Мне кажется, что это место трогает каждую клеточку души независимо от того, сколько раз ты его посещал. Я прямо не смогла сдержать слез. Эта тема для меня особенная, ведь наши предки, в том числе ровесники, сражались и погибали, чтобы мы жили под светлым и мирным небом. Эта атмосфера не оставляет равнодушной. Я счастлива, что мне выпала возможность быть в Минске вместе с “Поездом Памяти” и разделить это важное для всех нас путешествие», — подчеркнула девушка.