На юге Китая обнаружили среди летучих мышей два потенциально опасных вируса

Оба этих патогена также циркулируют среди летучих мышей, и при этом они иногда вызывают вспышки болезней в Австралии и Азии. По этой причине ученые не исключают, что открытые ими вирусы YBH1 и YBH2 также смогут преодолеть межвидовой барьер в том случае, если с их носителями начнут контактировать охотники или жители близлежащих деревень. Это говорит о необходимости ведения постоянных наблюдений за распространением данных патогенов, подытожили биологи.