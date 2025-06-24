Доноры смерти: Дети оказались заложниками отцов из пробирки

Эксперты отмечают, что пока нет четких ответов на вопросы, как быть, если опасные мутации в сперме обнаруживаются только десятилетия спустя, как предупредить всех родившихся, кто отвечает за проблему или как предупредить передачу таких мутаций. Хотя банки спермы нередко ограничивают количество родившихся от одного донора в одной стране или районе, но стран много, банков много, не все оплодотворения идут через банки и не все страны ограничивают искусственное оплодотворение иностранок спермой одного и того же донора. «Большинство европейских стран разрешают зачинать от одного донора не больше 10−15 детей. Европейский банк спермы устанавливает верхний суммарный предел в 75 семей для одного донора, но, как показал недавний же пример донора из Нидерландов Джонатана Мейера, ставшего отцом минимум 550 детей, если человек очень хочет распространить свой генетический материал, он замечательно может обойти регуляции», — говорит Ирина Якутенко. Во многих странах (Японии, Израиле, Канаде, Италии, частично Греции и Франции) дети, рожденные от доноров спермы, не имеют права знать личность биологического отца. В основном это право наступает с совершеннолетием детей, а в ситуации с передачей синдрома Ли-Фраумени (и ряда других генетических мутаций) это слишком поздно.