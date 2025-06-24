Пять тел со связанными руками и ногами вынесло на пляжи Испании

Ранее Испанию потрясло другое происшествие: бывший полицейский признался, что убил свою жену и порезал ее на мелкие кусочки. Он разрубил тело женщины на мелкие части, после чего упаковал в пакеты и выбросил в разных местах южной части острова Гран-Канария.