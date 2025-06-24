Пять тел со связанными руками и ногами вынесло на пляжи Испании

Правоохранители обнаружили по меньшей пять тел со связанными руками и ногами — их выбросило на побережье Балеарского моря неподалеку от Ибицы. Предположительно, погибшими были мигранты, которые пытались добраться до Испании по опасному маршруту из Алжира.
Приезжие осознают незаконность такого способа попадания на территорию страны, поэтому не рассказывают о жестоком обращении, с которым сталкиваются по пути с Африканского континента. Всего в течение последнего года на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — вынесло около 30 тел.
— Следователи Гражданской гвардии подозревают, что мигранты могли вступить в конфронтацию во время перехода. Затем на них надели наручники и бросили в море, — передает таблоид Daily Mail.
Кроме того, в марте на пляжах Испании также были найдены разлагающиеся части человеческих тел. Туристам тогда порекомендовали осторожнее выбирать места для отдыха.
Ранее Испанию потрясло другое происшествие: бывший полицейский признался, что убил свою жену и порезал ее на мелкие кусочки. Он разрубил тело женщины на мелкие части, после чего упаковал в пакеты и выбросил в разных местах южной части острова Гран-Канария.