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Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

Путин поручил правительству представить предложения по трудоустройству инвалидов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов.

Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 13 мая опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией “Деловая Россия”: проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в документе.