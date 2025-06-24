Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов

«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией “Деловая Россия”: проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в документе.