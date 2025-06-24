В Ростовской области осудили женщину за незаконный сбыт запрещенных веществ

В Морозовском районном суде Ростовской области огласили приговор в отношении женщины, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в суде.
Женщина, договорившись с сообщником, в январе этого года 19 раз пыталась распространить запрещенные вещества в крупном и значительном размере на территории Милютинского района. Для этого она использовала Интернет. Но дело до конца не довела по независящим от нее и ее «коллеги» обстоятельствам.
Суд признал дончанку виновной. И назначил ей наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.