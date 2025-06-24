Автоэксперт рассказал об актуальности расширения полномочий ГИБДД по отзыву прав

— Речь идет о том, что если человек с водительским удостоверением в рамках текущих медицинских манипуляций обращается к доктору и врач замечает, что у него повышенный холестерин, высокое давление, ухудшение зрения, то доктор обязан будет подать информацию и действие водительского удостоверения может быть приостановлено, — отметил специалист.