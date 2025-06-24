В Ленобласти планируется сократить разницу потребления электроэнергии до 25%

По его словам, данная мера будет действовать в 2025—2026 годах и вводится для того, чтобы было время для привыкания к федеральной тарифной реформе. Социальный диапазон, куда попадают больше 98% домовладений Ленинградской области, увеличен в отопительный сезон до 2700 кВт/ч. Отмечается также, что был расширен и список, то есть категории, его получателей.