В Ленобласти планируется сократить разницу потребления электроэнергии до 25%

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил сократить до 25% разницу в размере тарифа между первым и вторым диапазоном потребления электроэнергии для жителей с постоянной регистрацией на территории региона. Как сообщают представители пресс-службы регионального правительства во вторник, 24 июня, соответствующее поручение глава области дал комитету по тарифам.
«Разница между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии будет снижена до 25% для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти. Дал поручение комитету по тарифам подготовить соответствующий документ», — заявил Дрозденко.
По его словам, данная мера будет действовать в 2025—2026 годах и вводится для того, чтобы было время для привыкания к федеральной тарифной реформе. Социальный диапазон, куда попадают больше 98% домовладений Ленинградской области, увеличен в отопительный сезон до 2700 кВт/ч. Отмечается также, что был расширен и список, то есть категории, его получателей.
«В него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов», — отметил губернатор.
Дрозденко подчеркнул, что совместно с председателем областного Заксобрания Сергеем Бебениным чиновниками будет подготовлено письмо в российское правительство, в котором будет говориться о необходимости включения на федеральном уровне семей участников специальной военной операции (СВО) в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.