Путин наградил актёра Вержбицкого орденом За заслуги в культуре и искусстве

Кроме того, он сыграл роль 11-го присяжного в фильме Никиты Михалкова «12», вышедшем в 2007 году. В общей сложности в фильмографии Вержбицкого насчитывается более сотни работ. Среди других известных проектов — «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Елки 2», «Адмиралъ», «Бедная Настя» и другие.