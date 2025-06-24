Путин наградил актёра Вержбицкого орденом За заслуги в культуре и искусстве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
В документе подчеркивается, что артист внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и вел многолетнюю творческую деятельность.
Вержбицкий, также являющийся заслуженным артистом Узбекистана, учился в одном вузе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и принимал участие в ряде его известных проектов. Среди них — «Пешаварский вальс», «Gladiatrix», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Чёрная молния».
Кроме того, он сыграл роль 11-го присяжного в фильме Никиты Михалкова «12», вышедшем в 2007 году. В общей сложности в фильмографии Вержбицкого насчитывается более сотни работ. Среди других известных проектов — «Иванов», «Турецкий гамбит», «Этерна», «Елки 2», «Адмиралъ», «Бедная Настя» и другие.
Ранее глава государства вручил композитору Александру Зацепину медаль Героя Труда.