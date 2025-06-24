Уйдёт в тень: Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек

«Самое важное тут — это выздоровление Кейт. Три мероприятия меньше чем за неделю — это, к сожалению, было для неё чересчур, и она сделала выводы. До конца года Кейт сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трёх месяцев мы увидим её больше трех раз», — сообщил бывший придворный.