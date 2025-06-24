Уйдёт в тень: Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек

«Самое важное тут — это выздоровление Кейт. Три мероприятия меньше чем за неделю — это, к сожалению, было для неё чересчур, и она сделала выводы. До конца года Кейт сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трёх месяцев мы увидим её больше трех раз», — сообщил бывший придворный.
Инсайдеры поясняют, что столь резкие изменения связаны с эмоциональной и физической нагрузкой. Несмотря на завершение курса лечения от рака, о котором Кейт объявила в сентябре 2024 года, участие в публичной жизни по-прежнему даётся ей тяжело. Особенно напряжённой оказалась прошедшая неделя, когда герцогиня провела сразу три мероприятия. Это стало, по словам источников, «перебором», и теперь приоритет — только на здоровье.
На прошлой неделе Кейт Миддлтон напомнила о себе, опубликовав в соцсетях семейное фото к дню рождения принца Уильяма. Снимок, сделанный самой герцогиней, вызвал волну умиления: будущий король в окружении щенков и тёплая подпись от Кейт и детей. Но, как теперь ясно, редкие появления Кейт — это осознанное решение, а не разовый жест.