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Уйдёт в тень: Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отменяет большинство появлений на публике в ближайшие месяцы. По данным Daily Beast, её резкое исчезновение с горизонта — не случайность, а продуманное решение. Близких к королевскому двору, срыв визита герцогини на скачки в Аскоте был лишь первым сигналом. Кейт пересматривает график и намерена существенно сократить количество публичных мероприятий до конца года.

Источник: Life.ru

«Самое важное тут — это выздоровление Кейт. Три мероприятия меньше чем за неделю — это, к сожалению, было для неё чересчур, и она сделала выводы. До конца года Кейт сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трёх месяцев мы увидим её больше трех раз», — сообщил бывший придворный.

Инсайдеры поясняют, что столь резкие изменения связаны с эмоциональной и физической нагрузкой. Несмотря на завершение курса лечения от рака, о котором Кейт объявила в сентябре 2024 года, участие в публичной жизни по-прежнему даётся ей тяжело. Особенно напряжённой оказалась прошедшая неделя, когда герцогиня провела сразу три мероприятия. Это стало, по словам источников, «перебором», и теперь приоритет — только на здоровье.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон напомнила о себе, опубликовав в соцсетях семейное фото к дню рождения принца Уильяма. Снимок, сделанный самой герцогиней, вызвал волну умиления: будущий король в окружении щенков и тёплая подпись от Кейт и детей. Но, как теперь ясно, редкие появления Кейт — это осознанное решение, а не разовый жест.

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