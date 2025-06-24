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Генерал ВС США Гринкевич назвал российский флот самым боеспособным в Черном море

В США признали высокую боеспособность ВМФ России в Черном и Каспийском морях.

Источник: Комсомольская правда

Российский флот является самым боеспособным в акватории Черного моря. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил США Алексус Гринкевич, ранее выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост главы Европейского командования армии Соединенных Штатов.

«ВМФ (России — Прим. ред.) остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях», — отметил он.

Гринкевич подчеркнул, что Россия также имеет преимущество благодаря опыту своих Вооруженных сил (ВС) в использовании ударных и многоцелевых беспилотников, совершенствуя возможности армии страны и тактики ведения боев.

Ранее KP.RU сообщал, что военнослужащие Военно-морского флота России провели учения по ликвидации вражеских судов в акватории Балтийского моря.

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