Российский флот является самым боеспособным в акватории Черного моря. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил США Алексус Гринкевич, ранее выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост главы Европейского командования армии Соединенных Штатов.
«ВМФ (России — Прим. ред.) остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях», — отметил он.
Гринкевич подчеркнул, что Россия также имеет преимущество благодаря опыту своих Вооруженных сил (ВС) в использовании ударных и многоцелевых беспилотников, совершенствуя возможности армии страны и тактики ведения боев.
Ранее KP.RU сообщал, что военнослужащие Военно-морского флота России провели учения по ликвидации вражеских судов в акватории Балтийского моря.