СМИ: Кейт Миддлтон почти полностью перестанет появляться на публике

Принцесса Уэльская в начале сентября прошлого года завершила курс лечения от онкологии. Миддлтон признавалась, что предшествовавшие этому девять месяцев были тяжелейшим испытанием не только для нее самой, но и для всей семьи. По ее словам, борьба с раком — это крайне сложный и непредсказуемый путь.