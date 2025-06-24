СМИ: Кейт Миддлтон почти полностью перестанет появляться на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отменит большую часть запланированных на ближайшее время мероприятий и почти перестанет появляться на публике. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, королевская особа решила пересмотреть приоритеты между работой и личной жизнью. Она никогда не чувствовала себя комфортно на публичных мероприятиях, нередко сталкиваясь из-за этого с критикой со стороны общественности.
— Важным здесь является выздоровление Миддлтон К сожалению, для нее было слишком тяжело выступать несколько раз в неделю, и урок был усвоен. До конца года Миддлтон будет относиться к этому намного легче, — говорится в материале.
Принцесса Уэльская в начале сентября прошлого года завершила курс лечения от онкологии. Миддлтон признавалась, что предшествовавшие этому девять месяцев были тяжелейшим испытанием не только для нее самой, но и для всей семьи. По ее словам, борьба с раком — это крайне сложный и непредсказуемый путь.
Детский онколог Ольга Желудкова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, ремиссия, которой добилась Миддлтон, с высокой долей вероятности, может продлиться всю жизнь, однако делать прогнозы вскоре после завершения лечения преждевременно.