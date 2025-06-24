В США усомнились в быстром характере эволюции конечностей предков млекопитающих

Палеонтологи уже несколько лет пытаются понять, как именно протекал один из ключевых процессов в истории эволюции первых млекопитающих Земли, в рамках которого они перестали «волочь» брюхо по земле и начали ходить на прямых ногах. Появление этого умения дало нашим предкам возможность более активно и эффективно передвигаться, чем это делали первые рептилии Земли или делают современные крокодилы и ящерицы.