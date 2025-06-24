В США усомнились в быстром характере эволюции конечностей предков млекопитающих

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Палеонтологи из США открыли свидетельства того, что древние звероящеры несколько раз переключались в процессе своей эволюции между «походками» рептилий и современных млекопитающих. Это ставит под сомнение общепринятую теорию о быстром и резком появлении этой черты анатомии наших предков, сообщила пресс-служба Гарвардского университета.
«Наше исследование ставит под сомнение идею о том, что походка наших предков изменилась достаточно быстро в результате резких эволюционных рывков. Оказалось, что путь к типичному устройству конечностей млекопитающих не был прямой линией — в процессе эволюции наши предки постоянно приспосабливались к новым экологическим нишам и средам обитания, что влияло на манеру передвижения и устройство их конечностей», — пояснила профессор Гарвардского университета (США) Стефания Пирс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Палеонтологи уже несколько лет пытаются понять, как именно протекал один из ключевых процессов в истории эволюции первых млекопитающих Земли, в рамках которого они перестали «волочь» брюхо по земле и начали ходить на прямых ногах. Появление этого умения дало нашим предкам возможность более активно и эффективно передвигаться, чем это делали первые рептилии Земли или делают современные крокодилы и ящерицы.
Недавно палеонтологи обнаружили в ходе анализа окаменелых останков восьми видов древних звероящеров свидетельства того, что данная черта анатомии могла возникнуть неожиданно поздно, на последних этапах эволюции предков млекопитающих. Это противоречит сложившимся представлениям об истории их развития, что заставило исследователей провести аналогичный анализ для еще 60 видов древних звероящеров, а также 140 современных млекопитающих, рептилий и амфибий.
Этот анализ показал, что процесс эволюции анатомии конечностей предков млекопитающих и остальных звероящеров был нелинейным. Это выражалось в том, что анатомия их тела неоднократно менялась как в сторону «походки» млекопитающих, так и в обратном направлении, что особенно часто происходило при ускоренном видообразовании при занятии звероящерами новых или пустующих экологических ниш.
Также ученые обнаружили, что самые примитивные звероящеры не были похожи по «походке» и анатомии конечностей на современных и древних пресмыкающихся. Это говорит об ошибочности реконструкций их облика, опирающихся на предположительное сходство в анатомии, а также еще раз говорит об уникальной траектории развития «походки» наших предков, подытожили исследователи.