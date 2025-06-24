Путин поручил кабмину заняться трудоустройством инвалидов

«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией “Деловая Россия”: представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в соответствующем перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля и составлен по итогам встречи президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая.