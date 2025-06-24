Погибший под Брянском машинист посмертно награжден орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин наградил посмертно машиниста Павла Мишина, погибшего при крушении поезда «Климов-Москва». Указ президента размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича», — говорится в указе главы РФ.
Помимо этого, медалями ордена за «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены помощник машиниста Николай Иваньков и начальник пассажирского поезда Евгений Солопеев. Также медалями «За спасение погибавших» удостоены девять сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.
Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В поезде «Климов-Москва» было 388 пассажиров. В результате трагедии погибли 7 человек, включая машиниста Павла Мишина. Пострадали более 100 человек.
После трагического события в Госдуме призвали посмертно наградить погибшего под Брянском машиниста. Как рассказала его супруга Екатерина, Павел спас сотни пассажиров, вовремя затормозив поезд.