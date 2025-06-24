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Погибший под Брянском машинист посмертно награжден орденом Мужества

Награда присваивается «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин наградил посмертно машиниста Павла Мишина, погибшего при крушении поезда «Климов-Москва». Указ президента размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича», — говорится в указе главы РФ.

Помимо этого, медалями ордена за «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены помощник машиниста Николай Иваньков и начальник пассажирского поезда Евгений Солопеев. Также медалями «За спасение погибавших» удостоены девять сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.

Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В поезде «Климов-Москва» было 388 пассажиров. В результате трагедии погибли 7 человек, включая машиниста Павла Мишина. Пострадали более 100 человек.

После трагического события в Госдуме призвали посмертно наградить погибшего под Брянском машиниста. Как рассказала его супруга Екатерина, Павел спас сотни пассажиров, вовремя затормозив поезд.