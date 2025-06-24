Погибший под Брянском машинист посмертно награжден орденом Мужества

Напомним, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В поезде «Климов-Москва» было 388 пассажиров. В результате трагедии погибли 7 человек, включая машиниста Павла Мишина. Пострадали более 100 человек.