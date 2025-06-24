Дожить до 125 лет: в Сеченовском университете назвали главные условия долголетия

На сегодняшний день человеческий организм обладает потенциалом доживать до 120−125 лет. Заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского университета Светлана Рыкова назвала главные условия долголетия.
По словам специалиста, биологический возраст организма может быть как ниже, так и выше хронологического. Он напрямую зависит от образа жизни человека, а также от его генетики и окружающей его среды.
Сохранить биологический возраст человеку помогают достаточный, но не избыточный уровень физической активности, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, здоровый сон и психологическая устойчивость.
— Хорошая экология и социальная активность тоже играют важную роль. Все это запускает механизмы контроля клеточного старения. А различные генетические факторы могут реализоваться или не реализоваться в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек. Надо сказать, что превышение биологического возраста по сравнению с хронологическим более чем на пять лет свидетельствует об ускорении процессов старения, — отметила Рыкова.
По ее словам, в таких ситуациях стоит обратить внимание на так называемые управляемые факторы риска. То есть на те, на которые человек сам может повлиять. Среди них: курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес и абдоминальное ожирение, неправильное питание, низкая физическая активность, сахарный диабет и стресс. Эти факторы могут привлечь к сердечно-сосудистым заболеваниям и злокачественным образованиям, которые занимают первое и второе место по смертности, передает «МК».
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