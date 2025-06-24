Дожить до 125 лет: в Сеченовском университете назвали главные условия долголетия

— Хорошая экология и социальная активность тоже играют важную роль. Все это запускает механизмы контроля клеточного старения. А различные генетические факторы могут реализоваться или не реализоваться в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек. Надо сказать, что превышение биологического возраста по сравнению с хронологическим более чем на пять лет свидетельствует об ускорении процессов старения, — отметила Рыкова.