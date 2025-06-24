«Назвали девочку Кириллом»: В России могут ввести список разрешённых имен

«Была история про родителей, которые ждали мальчика, подготовили ему имя Кирилл, родилась девочка, они всё равно назвали её Кирилл, потому что ждали мальчика. По закону — имеют право. А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл. Ну, надеюсь, что Ксюша будут её называть, но в классном журнале-то она всё равно будет записана [под мужским именем]», — отметила Буцкая.