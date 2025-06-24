В Госдуме назвали сроки принятия закона о профилактике травли среди детей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Законопроект о профилактике травли среди детей должен быть принят до конца 2025 года в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети», заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«В соответствии с нацпроектом “Молодежь и дети” он (законопроект о профилактике травли среди детей — ред.) должен быть принят до конца года», — сказал Метелев.
По его словам, это будет пакет законопроектов, содержащий четыре инициативы. С точки зрения содержания они будут направлены на построение системы профилактики травли и ответственности за нее.
«Первое: школы должны фиксировать у себя факт травли, то есть мы должны поменять парадигму, когда школа замалчивает сегодня факты травли… В каждой школе комиссия по урегулированию споров будет функционировать. Когда возникают случаи травли, школа сначала сама должна своими силами с участием и детей, и старшеклассников, и педагога-психолога решить эту проблему. Если факт травли произошел, то в отношении детей, кто пострадал, и агрессора, и так называемых свидетелей, оказывается им педагогическая, социально — психологическая помощь», — пояснил Метелев.
Согласно проекту, в образовательный процесс будут внедрены «антибуллинговые мероприятия, то есть уроки, фильмы, командообразующие тренинги и другое, что будет способствовать недопущению случаев травли».
«Подготовка педагогов, которые должны уметь грамотно реагировать, в том числе на случай травли. Если травля систематическая, если ребенок не может справиться сам с собой, школа не может с ним справиться, то включается уже комиссия по делам несовершеннолетних, полиция. Ребенок ставится на учет, в отношении него внедряется программа индивидуальной профилактической работы. Она включает в себя разные инструменты: психолог, наставничество, волонтерство, полезная активность. Цель — не только и не столько наказать, сколько исправить, поэтому инструменты будут задействованы разные», — сказал глава комитета.
Он уточнил, если комиссия по делам несовершеннолетних увидит, что ребенок — неисправляемый, то будет возможность перевести его в спецучреждение на учебу, где учатся трудные подростки.
«Дополнительно к этому на федеральном уровне Минпросвещения вместе с Минздравом и МВД утвердят порядок реагирования в случаях травли, где подробно опишут действия всех сторон, детально, что каждая сторона делает, как обменивается информацией. Мы включаем в эту систему молодежные социально-психологические центры, которые созданы во всех городах. Они тоже будут оказывать помощь, потому что родители, мамы условно часто брошены. Она начинает ко всем ходить, все это не признают, она подает в суд, выигрывает 500 рублей. Это унижение и нервы, а здесь она будет понимать, что если вдруг директор предположим все равно замалчивает и не помогает, то она хотя бы понимает, что у неё есть ещё дополнительный ресурс, который может помочь. Это различные социальные и молодежные центры, которые созданы в регионах России, к ним можно обратиться, и они тоже окажут помощь», — добавил Метелев.
Депутат пояснил, что наказания в пакете законопроектов нет, штрафов в них не предусматривается.
«Наказание — ребенок на учет встает, это же в биографии навсегда, плюс спецучреждения, то есть вот это и есть наказание», — заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18−21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.