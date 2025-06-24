В Госдуме назвали сроки принятия закона о профилактике травли среди детей

«Дополнительно к этому на федеральном уровне Минпросвещения вместе с Минздравом и МВД утвердят порядок реагирования в случаях травли, где подробно опишут действия всех сторон, детально, что каждая сторона делает, как обменивается информацией. Мы включаем в эту систему молодежные социально-психологические центры, которые созданы во всех городах. Они тоже будут оказывать помощь, потому что родители, мамы условно часто брошены. Она начинает ко всем ходить, все это не признают, она подает в суд, выигрывает 500 рублей. Это унижение и нервы, а здесь она будет понимать, что если вдруг директор предположим все равно замалчивает и не помогает, то она хотя бы понимает, что у неё есть ещё дополнительный ресурс, который может помочь. Это различные социальные и молодежные центры, которые созданы в регионах России, к ним можно обратиться, и они тоже окажут помощь», — добавил Метелев.