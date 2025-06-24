Путин поручил улучшить налоговый режим для части россиян

Путин поручил усовершенствовать налогообложение.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить и внести до 1 ноября предложения, направленные на совершенствование налогового режима для самозанятых граждан. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.
«Путин поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых», — следует из публикации. Перечень был опубликован на официальном сайте Кремля по итогам встречи главы государства с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая 2025 года.
В документе указывается, что правительство Российской Федерации должно провести анализ эффективности эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также оценить случаи использования данного режима работодателями с целью оптимизации налогообложения. По результатам этой работы необходимо подготовить предложения по доработке налогового режима с учетом завершения срока проведения эксперимента.
Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября 2025 года. За выполнение поставленных задач ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель организации «Деловая Россия» Алексей Репик.