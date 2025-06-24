Путин поручил улучшить налоговый режим для части россиян

В документе указывается, что правительство Российской Федерации должно провести анализ эффективности эксперимента по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также оценить случаи использования данного режима работодателями с целью оптимизации налогообложения. По результатам этой работы необходимо подготовить предложения по доработке налогового режима с учетом завершения срока проведения эксперимента.