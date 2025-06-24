В Архангельском вручена первая в сезоне театральная премия

И ведущие приступили к выполнению своих обязанностей — называли имена лауреатов и одаривали их статуэткой из литого стекла. Первая номинация «За честь и достоинство», обладатель которой сто процентов соответствует названию — худрук РАМТа Алексей Бородин. Что интересно, его жизнь связана с Китаем: родился в городе Циндао, в 6-летнем возрасте вернулся с родителями в Советский Союз, где окончил ГИТИС, стал режиссером, поставил около 40 спектаклей, выпустил целую плеяду прекрасных артистов, и 33 года стоит у руля РАМТа, одного из самых популярных театров России.