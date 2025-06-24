В Архангельском вручена первая в сезоне театральная премия

Самой первой премиальный сезон открыла «Хрустальная Турандот». Китайская принцесса, в образе которой на этот раз предстала Елизавета Арзамасова, одарила лучших из лучших.
Надо сказать, что Турандот сильно повезло с погодой: накануне дожди, холод, а тут — как по заказу теплый летний вечерок. Знатные гости, популярные артисты.
И ведущие приступили к выполнению своих обязанностей — называли имена лауреатов и одаривали их статуэткой из литого стекла. Первая номинация «За честь и достоинство», обладатель которой сто процентов соответствует названию — худрук РАМТа Алексей Бородин. Что интересно, его жизнь связана с Китаем: родился в городе Циндао, в 6-летнем возрасте вернулся с родителями в Советский Союз, где окончил ГИТИС, стал режиссером, поставил около 40 спектаклей, выпустил целую плеяду прекрасных артистов, и 33 года стоит у руля РАМТа, одного из самых популярных театров России.
В номинации «Дебют» выбор Турандот пал на ту, «которая звалась Татьяной» в спектакле «Евгений Онегин» (Театр им. Маяковского). Точнее, на исполнительницу этой роли — Варвару Бочкову. Постановщик спектакля Егор Перегудов взял премию как лучший режиссер. Его постановка по Пушкину вызвала в Москве противоречивые отклики, но для Турандот никто не указ: как решит — так и будет.
Лучший режиссер для нее — Перегудов, а «лучшей мужской ролью» она одарила сразу двух артистов, и каких! Антона Шагина из «Ленкома» за роль Гамлета в одноименном спектакле и Павла Попова из Вахтанговского — исполнителя роли выдающегося советского физика Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау». С этого момента ее величество перешла на язык точных наук.
— Оператор плотности — это не отрицательный самосопряженный оператор с единичным следом, действующий в сепарабельном гильбертовом пространстве.
От этих слов очарованный зритель, впрочем, как и приглашенный в старинную усадьбу, чуть не рехнулся. А принцесса продолжала:
— Это же описание матрицы плотности Льва Давыдовича Ландау.
С этого момента она стала продвинутым источником информации, сообщившим уже доступным для понимания языком, что Ландау кроме множества физических формул вывел собственную формулу счастья из трех составляющих: наука, любовь и общение. В его правила входило желание сделать счастливыми своих близких, а вот женщин делил на «красивых», «хорошеньких» и «интересных».
Спектакль «Солнце Ландау» также назван лучшим спектаклем сезона. С таким решением не поспоришь — главреж Вахтанговского Анатолий Шульев действительно поставил лучший спектакль.
Ученые речи принцессы изящно украшались музыкальными номерами — их исполнили звезда отечественного джаза Мериам Мерабова, солист оркестра Берлинской филармонии Айрат Гайнулин, специально прилетевший из Берлина на церемонию, выступил со своей группой «Эйфория».
Неожиданная номинация — «Передача огня» — досталась спектаклю «Плохие хорошие» по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир» (Театр Пушкина). Но при чем здесь огонь и кому от кого достался? Оказалось, от Камерного театра, где Александр Таиров репетировал эту английскую пьесу в 1948 году, но… предпремьерный показ провалился, Таиров вынужден был уйти из театра, а спустя два года его Камерный прекратил существование.
Кстати, на следующий день после церемонии Александру Таирову исполнилось 140 лет. Совпадение? Таких совпадений не бывает!
Возродивший спектакль Таирова Евгений Писарев также был отмечен за спектакль «Тартюф, или Обманщик» в Театре Наций.
В финале Турандот одарила всех древнекитайскими виршами, судя по всему, в вольном переводе:
Мир наш чудесно соткан.
В нем каждый по сути — зритель.
Так пусть театральное солнце.
Будет всегда в зените!
А «Застольная», исполненная солисткой оперы Ксенией Дежневой и очарованным зрителем, поставила красивую точку в красивом летнем вечере с легким китайским акцентом.