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«Мы задыхались»: жительница Алма-Аты держала в однокомнатной квартире 136 кроликов

Жильцы многоэтажного дома в казахской Алма-Ате пожаловались на 40-летнюю одинокую соседку, которая содержала в свой однокомнатной квартире 136 декоративных кроликов. От животных по всему подъезду расходится запах аммиака.

Жильцы многоэтажного дома в казахской Алма-Ате пожаловались на 40-летнюю одинокую соседку, которая содержала в свой однокомнатной квартире 136 декоративных кроликов. От животных по всему подъезду расходится запах аммиака.

Соседи рассказали, что женщина крайне агрессивно реагировала на любые замечания и даже угрожала недовольным расправой. При этом домашние питомцы жили по всей квартире, в том числе в уборной и на кухне. Жильцы дома оказались вынуждены постоянно держать окна подъезда открытыми и даже заклеивать щели во входных дверях скотчем, что все равно не помогало им избавиться от запаха. После получения обращения и проверки нарушительницу забрали в психиатрическую больницу для оказания помощи, а ее кроликов передали в питомник.

— Кролики в очень большом количестве. Мы каждый день на себе это все испытываем, задыхаемся… Периодически, по-моему, она открывала дверь и выгуливала. Естественно, это антисанитария, — передает слова жительницы дома nur.kz.

Осенью прошлого года в одном из хуторов Ростовской области погибла 37-летняя женщина, через несколько дней — ее пожилая мать: их загрызли стаффорды. В хуторе рассказали, что женщина около семи лет занималась разведением псов данной породы. Однако делала это неофициально.