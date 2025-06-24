«Мы задыхались»: жительница Алма-Аты держала в однокомнатной квартире 136 кроликов

Соседи рассказали, что женщина крайне агрессивно реагировала на любые замечания и даже угрожала недовольным расправой. При этом домашние питомцы жили по всей квартире, в том числе в уборной и на кухне. Жильцы дома оказались вынуждены постоянно держать окна подъезда открытыми и даже заклеивать щели во входных дверях скотчем, что все равно не помогало им избавиться от запаха. После получения обращения и проверки нарушительницу забрали в психиатрическую больницу для оказания помощи, а ее кроликов передали в питомник.