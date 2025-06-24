«Могут отрезвить многих». Эксперт про ракеты «Саджил» и другие передовые вооружения Ирана

«Это объективная реальность, с которой могут столкнуться Соединенные Штаты, если они попытаются в этот конфликт вмешаться, — считает военный эксперт. — У Ирана есть свои противокорабельные системы, крылатые ракеты с дальностью более 2,5 тыс. км… Это все очень и очень серьезные системы вооружения, которые в полной мере еще не задействованы».