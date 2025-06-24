«Могут отрезвить многих». Эксперт про ракеты «Саджил» и другие передовые вооружения Ирана

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооружения, которыми обладает иранская армия, могут отрезвить многих. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Иран обладает очень мощными ракетными технологиями, необходимым запасом ракет. Говорят про две или три тысячи, но реально никто не знает, потому что эти цифры засекречены. Даже если уничтожена треть пусковых установок, как говорит Израиль, полторы или две сотни все равно вполне достаточно, чтобы нанести очень серьезный ущерб авианосным ударным группировкам», — сказал Андрей Богодель.
«Основа — смена политического режима». Богодель о причинах нападения Израиля на Иран Военный эксперт: США сегодня ведут две прокси-войны — в Украине и на Ближнем Востоке «В зоне абсолютного зла». Что говорят эксперты об эскалации на Ближнем Востоке.
Как стало известно ранее, США подтягивают в регион три авианосные ударные группы — USS Ford, USS Carl Vinson и USS Nimitz. Несмотря на то, что эти группы, кроме авианосцев, обладают эсминцами и крейсерами, от массированного ракетного удара с использованием гиперзвука прикрыться не получится.
«Это объективная реальность, с которой могут столкнуться Соединенные Штаты, если они попытаются в этот конфликт вмешаться, — считает военный эксперт. — У Ирана есть свои противокорабельные системы, крылатые ракеты с дальностью более 2,5 тыс. км… Это все очень и очень серьезные системы вооружения, которые в полной мере еще не задействованы».
Андрей Богодель обратил внимание, что применение Ираном ракеты «Саджил» «навело шороху» на все мировое сообщество. «Очень схожее с действием “Орешника”. Иран очень серьезно вложился в технологии, и они могут отрезвить многих. И основные системы еще попросту не задействованы», — уверен он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.