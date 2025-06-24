Президент Азербайджана Алиев назвал Армению «государством — военным преступником»

— Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда — в Мингячевир, — сказал политик.