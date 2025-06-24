Президент Азербайджана Алиев назвал Армению «государством — военным преступником»

Армения — это «государство — военный преступник». С таким заявлением во вторник, 24 июня, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, Азербайджан на своем опыте знает, что такое война.
— Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда — в Мингячевир, — сказал политик.
При этом Алиев считает, что Ереван якобы преследовал цель парализовать энергоинфраструктуру Азербайджана. На этом фоне, по словам главы государства, Армения грозилась «разбомбить» город, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию. В качестве доказательства Алиев вспомнил «упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности».
— Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это — военное преступление. Армения является государством — военным преступником, — приводит слова президента Азербайджана издание Minval в свое Telegram-канале.
Алиев также вспомнил массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы, получившее название Ходжалинская резня. Этот акт был учинен армянскими силами в 1992 году в период Первой карабахской войны. Лидер Азербайджана обвинил Ереван в разрушении «до основания» целых населенных пунктов в годы контроля ею азербайджанских территорий, а также в обстрелах Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера, Агдама и других городов и сел, расположенных «достаточно далеко» от упомянутой зоны конфликта.
19 сентября 2023 года Алиев поручил начать контртеррористическую операцию в Карабахском регионе. Спустя сутки Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе. Окончание военных действий было выполнено на следующих условиях: полный вывод и разоружение армянских формирований, сдача вооружения и тяжелой техники Армении.
В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь уже тогда глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.