15-кратная чемпионка мира заявила о мечте взять еще пять титулов

На отгремевшем в Сургуте чемпионате мира по бильярду главным событием стала впечатляющая победа Дианы Мироновой. Москвичка в тяжелейшем финале со счетом 5:3 обыграла оппонентку из Волгоградской области Екатерину Брытченко, завоевав 15-й титул в своей карьере. И окончательно закрепила за собой звание королевы русского бильярда. После триумфального выступления Диана Миронова поделилась своими впечатлениями с «МК».
— Диана, примите наши поздравления! Как вам удалось переломить ход столь сложного финального матча, что помогло настроиться, мобилизовать силы?
— Спасибо! Опыт научил меня относиться к каждому матчу, особенно к таким напряженным, как к настоящему вызову. Поэтому, проигрывая в начале, я не испытывала паники — заранее настроила себя на любой сценарий развития событий. Я оставалась спокойной, сохраняла концентрацию и продолжала играть в свою игру. Знала, что нахожусь в отличной физической и психологической форме и что трудности лишь разожгут во мне спортивный азарт.
— Как бы вы оценивали игру соперницы по финалу Екатерины Брытченко? В одном из интервью вы отмечали ее талант и потенциал. Что, на ваш взгляд, стало решающим фактором ее поражения?
— Наша игра была напряженной и интересной. Однако я воздержусь от каких-либо личностных оценок моей уважаемой оппонентки, поскольку любое мое мнение будет неизбежно субъективным. Бильярдисты всегда проводят тщательный анализ сыгранных матчей, детально разбирают каждый удар и проводят кропотливую работу над ошибками. Крайне важно не вмешиваться в этот процесс посторонними мнениями, учитывая индивидуальность техники, тактики и стратегии каждого игрока. Только сам спортсмен способен объективно оценить, что именно пошло не так в конкретном эпизоде игры. Очень важно не нарушать эту работу сторонними мнениями, ведь у каждого игрока собственные техника, тактика и стратегия. Только сам спортсмен может ответить на вопрос, что именно у него не получилось в игре.
— В недавнем интервью «МК» Екатерина Брытченко назвала гармонию техники и психологии вашей сильной стороной. Что вы думаете об этом сочетании?
— Мои страсть и преданность русскому бильярду безграничны. Я мечтаю о том, чтобы женский бильярд расцвел, стал ярким, востребованным и по-настоящему конкурентоспособным видом спорта, с которым считались бы повсюду — от родных просторов до самых дальних уголков мира. С этой высокой миссией я выхожу на каждый турнир, вступая в бескомпромиссные сражения с сильнейшими игроками. И меня переполняет радость от осознания, что мне удается сдвинуть этот колосс с мертвой точки. С каждой моей победой я чувствую, как растет и авторитет женского бильярда, как он обретает все больший вес в спортивном мире.
— Как бы вы описали вкус этой 15-й по счету победы? Это новая вершина или подтверждение уже достигнутого?
— Чемпионат мира — это всегда нечто особенное для меня. И эта отметка — 15 побед — была моей главной целью. Я безумно рада, что достигла ее! Я довольна своей игрой, своими результатами и очень благодарна всем, кто был рядом, кто верил в меня и поддерживал на этом пути. Это наше общее достижение, которое заряжает меня энергией и дает стимул двигаться вперед. Впереди новая цель — цифра 20!
— В предыдущем разговоре с «МК» вы заявили о намерении перейти в мужской бильярд. Остается ли это в силе? Или уже передумали?
— Есть мудрая поговорка: «Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Мое стремление к мужскому бильярду никуда не делось, ведь большую часть своей карьеры я тренировалась именно с мужчинами. Но, справедливости ради, хочу отметить, что женский бильярд за последние годы преобразился. Достаточно взглянуть на наших молодых спортсменок! Они талантливы и демонстрируют впечатляющий потенциал. Русский женский бильярд сделал огромный качественный скачок вперед.
— Диана, что дальше? Какие у вас планы на ближайшее время?
— Я очень люблю путешествовать, однако традиционный сезон отпусков для бильярдистов, как правило, проходит в турнирах. И я не исключение. После чемпионата мира буду готовиться к мужскому Кубку чемпионов в Москве, а в конце июля отправлюсь в Екатеринбург, там пройдет турнир на призы Кубка губернатора по бильярду. Такова реальность спортивной жизни! Но если отвлечься от спорта, то я бы непременно побывала на Байкале, а еще мне хотелось бы увидеть Алтай. У нас такая большая и разная страна, она настолько красивая и разнообразная, что путешествовать можно бесконечно.