15-кратная чемпионка мира заявила о мечте взять еще пять титулов

— Я очень люблю путешествовать, однако традиционный сезон отпусков для бильярдистов, как правило, проходит в турнирах. И я не исключение. После чемпионата мира буду готовиться к мужскому Кубку чемпионов в Москве, а в конце июля отправлюсь в Екатеринбург, там пройдет турнир на призы Кубка губернатора по бильярду. Такова реальность спортивной жизни! Но если отвлечься от спорта, то я бы непременно побывала на Байкале, а еще мне хотелось бы увидеть Алтай. У нас такая большая и разная страна, она настолько красивая и разнообразная, что путешествовать можно бесконечно.