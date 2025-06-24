Молодежь предприятий Минпрома провела акцию по благоустройству Военного кладбища в Минске

«В год 80-летия Великой Победы такие акции напоминают о ценности мира и необходимости беречь память о тех, кто подарил нам свободу. Молодежь предприятий Минпрома показала пример ответственности, патриотизма и созидания — качеств, которые делают наше общество сильнее и сплоченнее», — отметили в пресс-службе Минпрома. -0-