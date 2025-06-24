Молодежь предприятий Минпрома провела акцию по благоустройству Военного кладбища в Минске

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь предприятий Министерства промышленности провела акцию по благоустройству Военного кладбища в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
В числе участников — представители ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Планар», ОАО «Минский электротехнический завод им. Козлова», холдинга «БелОМО». Молодые работники предприятий высадили туи, кустарники, очистили территорию от мусора, а также возложили цветы к мемориалу, навестили захоронения Якуба Коласа и Янки Купалы.
Настоятель Александро-Невского храма Николай Коржич рассказал историю создания Военного кладбища, где погребены подпольщики, солдаты и офицеры Советской армии, погибшие при освобождении столицы, поблагодарил участников акции, отметив, что патриотизм начинается с духовного просветления.
Совместную акцию крупнейших холдингов приурочили к 80-летию Великой Победы, Году благоустройства, молодежному марафону «Все зависит от нас!». Она стала символом единства поколений — тех, кто боролся за свободу Родины, и молодых людей, которые продолжают сохранять ее память через созидательные дела.
«В год 80-летия Великой Победы такие акции напоминают о ценности мира и необходимости беречь память о тех, кто подарил нам свободу. Молодежь предприятий Минпрома показала пример ответственности, патриотизма и созидания — качеств, которые делают наше общество сильнее и сплоченнее», — отметили в пресс-службе Минпрома. -0-