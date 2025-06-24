Вместо Дома кино на Васильевской появится дом в стиле «эмотек»

Вместо него воздвигнут 27-этажную башню, расширяющуюся к верхним этажам, как это принято в последние годы. Она будет опираться на пятиэтажный стилобат, а вот его форма как раз и будет копировать советскую постройку. Остается надеяться, что при проведении работ уцелеет одна из главных достопримечательностей Дома кино — большой витраж 1951 года работы Фернана Леже, переданный советским кинематографистам его вдовой Надей.