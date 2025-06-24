Вместо Дома кино на Васильевской появится дом в стиле «эмотек»

На углу Васильевской и 2-й Брестской улиц, где сейчас стоит железобетонный «кубик» Дома кино, появится высотная доминанта всего района — впечатляющий 135-метровый жилой небоскреб терракотового цвета, который будет насчитывать 27 этажей. Концептуальные отрисовки проекта уже опубликованы в соцсетях со ссылкой на разработавшее их архбюро Kleinewelt Architekten.
Предполагается, что советский объем Дома кино реконструируют — так было обещано, когда минувшей зимой главный московский киноклуб закрывался (последний сеанс там прошел 31 января). Однако, судя по проекту, речь пойдет о сносе здания, построенного по проекту Евгения Стамо в 1968 году.
Вместо него воздвигнут 27-этажную башню, расширяющуюся к верхним этажам, как это принято в последние годы. Она будет опираться на пятиэтажный стилобат, а вот его форма как раз и будет копировать советскую постройку. Остается надеяться, что при проведении работ уцелеет одна из главных достопримечательностей Дома кино — большой витраж 1951 года работы Фернана Леже, переданный советским кинематографистам его вдовой Надей.
Старый корпус Дома кино — бывший Алексеевский народный дом 1906 года постройки по проекту Сергея Шуцмана — при этом будет сохранен и отреставрирован. Он имеет статус объекта культурного наследия. Добавим, что в 2022 году границы и предмет охраны этого памятника были скорректированы, чтобы сделать возможным строительство на месте советского Дома кино.
В новом доме планируется разместить жилые квартиры (не апартаменты — в ЦАО в наше время это большая редкость), а в стилобате откроется кинотеатр, офисное пространство и торговая галерея. Вдохновителем проекта считается председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков. Ранее похожую трансформацию перенес другой важный московский киноадрес — киноцентр на Красной Пресне (он же «Соловей»), который был заменен многоэтажным комплексом апартаментов.