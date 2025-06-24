В России работают над списком разрешенных имен: с какими трудностями столкнулись депутаты

«Очень надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем — женские. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», — заявила она в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025.