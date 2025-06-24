В России работают над списком разрешенных имен: с какими трудностями столкнулись депутаты

В России разрабатывают целый список разрешенных имен для детей. Как заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подготовка данного законопроекта будет доведена до конца.
Напомним, в феврале 2025 года в ГД стали активно работать над законом об ограничении на нестандартные имена для детей. В том числе планировалось свести до минимума использование мужских имен для девочек и наоборот.
«Очень надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем — женские. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», — заявила она в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025.
Буцкая отметила, что данная инициатива создана на личном примере, когда родители ждали мальчика и очень хотели назвать ребенка Кириллом. Однако на свет появилась девочка, но родители не стали менять имя. Парламентарий очень надеется, что малышку дома зовут Ксюша, но официально она так и так будет записана под мужским именем.
Как KP.RU писал ранее, в ГД разработали законопроект, ограничивающий использование нестандартных имен для детей в стране. Данный проект предполагает наличие обширного закрытого списка имен, разрешенных для использования россиянами при их выборе для детей.