Монорельс превратят в парк: «приговор» москвичей окончательный

Причина увядания монорельса, который открылся в 2004 году и был на тот момент инновационным, — одновременно технологическая и экономическая. Дело в том, что подвижной состав за двадцать лет работы во многом выработал свой ресурс. Интервалы увеличились по той же причине: на интенсивный график уже не хватало работоспособных поездов. С каждым годом вопрос о проектировании и изготовлении новых вагонов становился все острее. А цена этого вопроса, как отметили представители городских властей в формулировке для голосования, — свыше 10 млрд рублей, это цена более 130 современных вагонов метро или 118 сочлененных трамваев.