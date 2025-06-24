Монорельс превратят в парк: «приговор» москвичей окончательный

В Москве определились с будущим монорельсовой транспортной системы. По результатам голосования на портале «Активный гражданин» большинство респондентов высказалось за превращение монорельсовых эстакад в так называемый высотный парк. На площади в 40 тысяч квадратных метров будет бесплатная и круглосуточная пешеходная зона на высоте около 6 метров над уровнем земли. Причем без велосипедов, роллеров и СИМ: только пешеходные дорожки, кафе и зоны отдыха.
За такой вариант проголосовали свыше 71% участников электронного голосования. Сторонники сохранения монорельса именно как транспортной системы оказались в меньшинстве, хотя для некоторых жителей Тимирязевского района это была крайне удобная связка с районом ВДНХ.
Другое дело, что в последние несколько лет монорельс работает не в транспортном, а в экскурсионном режиме: хотя поездка стоит столько же, сколько в других видах городского транспорта, и оплата производится по «Тройке», интервалы движения составляют полчаса. Для транспорта это слишком много.
Причина увядания монорельса, который открылся в 2004 году и был на тот момент инновационным, — одновременно технологическая и экономическая. Дело в том, что подвижной состав за двадцать лет работы во многом выработал свой ресурс. Интервалы увеличились по той же причине: на интенсивный график уже не хватало работоспособных поездов. С каждым годом вопрос о проектировании и изготовлении новых вагонов становился все острее. А цена этого вопроса, как отметили представители городских властей в формулировке для голосования, — свыше 10 млрд рублей, это цена более 130 современных вагонов метро или 118 сочлененных трамваев.
В 2010-е годы, когда эта проблема стала очевидной, обсуждалось несколько вариантов дальнейшей судьбы монорельса. Наряду с заказом нового подвижного состава (что сразу оценивалось властями как нерентабельный вариант) речь шла о превращении монорельсовой эстакады в трамвайную. Это мог бы быть весьма интересный для города вариант: трамвайная связка Останкино — Тимирязевский район помогала бы преодолевать две железнодорожные линии, разрывающие город в этом месте. Более того, обсуждались варианты довести такую трамвайную линию на другую сторону Дмитровского шоссе, соединив тем самым две московские трамвайные сети, разорванные еще в 1975 году.
Однако хотя «трамваизация» монорельса и была включена городом в адресную инвестпрограмму на 2018−2023 годы, эти планы так и не воплотились. А вот идея высотного парка — благо образцы такой конверсии надземных железнодорожных путей имеются в Нью-Йорке и еще некоторых городах — впервые была высказана одним из архбюро в 2018 году. И, как видим, получила свое развитие и, возможно, все-таки будет воплощена.
Пока же дата закрытия московского монорельса еще не определена. А значит, те, кому дорог этот артефакт начала 2000-х годов, еще могут успеть прокатиться на нем и сделать «прощальное» селфи с вагончиками. Впрочем, и после превращения в парк несколько вагонов обещают оставить на путях — просто на память.