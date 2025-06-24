Республиканский форум туристических информационных центров стартовал в Могилевской области

Мероприятие организовано для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития туризма. В нем принимают участие руководители и сотрудники туристических информационных центров, а также представители Министерства спорта и туризма и Национального агентства по туризму. В первый день они посетили такие знаковые объекты Могилевщины, как Дворец Булгаков в Жиличах, мемориал, посвященный трагическим событиям в деревне Борки, мемориальный комплекс «Буйничское поле».