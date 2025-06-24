Республиканский форум туристических информационных центров стартовал в Могилевской области

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Республиканский форум туристических информационных центров, собравший представителей отрасли со всей Беларуси, стартовал в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
Мероприятие организовано для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития туризма. В нем принимают участие руководители и сотрудники туристических информационных центров, а также представители Министерства спорта и туризма и Национального агентства по туризму. В первый день они посетили такие знаковые объекты Могилевщины, как Дворец Булгаков в Жиличах, мемориал, посвященный трагическим событиям в деревне Борки, мемориальный комплекс «Буйничское поле».
В Жиличах участники погрузились в атмосферу величия ушедшей эпохи. Кропотливая работа реставраторов над памятником архитектуры, пережившим две войны, открыла быт и жизнь владельцев дворцового комплекса.
В мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень» почтили память жертв Великой Отечественной войны. Каждый элемент мемориала пронизан болью и скорбью, напоминая о невинных жертвах фашизма. Страшная «акция устрашения», проведенная в Кировском районе, стала основой для знаменитой повести Алеся Адамовича «Каратели».
На завтра запланированы посещение туристического информационного центра «Регион Могилев», подведение итогов на пленарном заседании, обзорная экскурсия по Могилеву. -0-