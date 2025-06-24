Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Балынин рассказал, в какой валюте выгоднее всего держать сбережения

Гражданам России рекомендуется хранить финансовые сбережения в рублях, так как в нынешних условиях такой вариант является наиболее безопасным и выгодным. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Гражданам России рекомендуется хранить финансовые сбережения в рублях, так как в нынешних условиях такой вариант является наиболее безопасным и выгодным. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, уже ближе к июлю текущего года курс американского доллара будет примерно на уровне 75−83 рублей, а евро — около 86−95 рублей. Он отметил, что в ближайшей перспективе ожидать сильных колебаний валюты не стоит.

— Продолжительных серьезных выходов за коридоры 75−83 рублей за доллар и 86−95 рублей за евро я не ожидаю в ближайшем будущем, — передает Балынина Aif.ru.

Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка Центробанка России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78−82,5 рубля за доллар.

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что равновесным на данным момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше