Экономист Балынин рассказал, в какой валюте выгоднее всего держать сбережения

Гражданам России рекомендуется хранить финансовые сбережения в рублях, так как в нынешних условиях такой вариант является наиболее безопасным и выгодным. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, уже ближе к июлю текущего года курс американского доллара будет примерно на уровне 75−83 рублей, а евро — около 86−95 рублей. Он отметил, что в ближайшей перспективе ожидать сильных колебаний валюты не стоит.
— Продолжительных серьезных выходов за коридоры 75−83 рублей за доллар и 86−95 рублей за евро я не ожидаю в ближайшем будущем, — передает Балынина Aif.ru.
Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка Центробанка России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78−82,5 рубля за доллар.
Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что равновесным на данным момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар.