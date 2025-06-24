В Госдуме призвали проверить телепроект «Беременна в 16!»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по науке и высшему образованию Ксения Горячева направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой, призвав проверить популярный телепроект «Беременна в 16!» на предмет его соответствия целям и приоритетам государственной политики в сфере культуры России. Об этом во вторник, 24 июня, парламентарий рассказала в своих социальных сетях.