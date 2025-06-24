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В Госдуме призвали проверить телепроект «Беременна в 16!»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по науке и высшему образованию Ксения Горячева направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой, призвав проверить популярный телепроект «Беременна в 16!» на предмет его соответствия целям и приоритетам государственной политики в сфере культуры России. Об этом во вторник, 24 июня, парламентарий рассказала в своих социальных сетях.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по науке и высшему образованию Ксения Горячева направила обращение к министру культуры Ольге Любимовой, призвав проверить популярный телепроект «Беременна в 16!» на предмет его соответствия целям и приоритетам государственной политики в сфере культуры России. Об этом во вторник, 24 июня, парламентарий рассказала в своих социальных сетях.

— Из открытых источников мне стало известно о выдаче прокатного удостоверения пилотной серии телевизионного проекта «Беременна в 16!», реализуемого телеканалом ТВ-3. Прошу еще раз проанализировать соответствие данного проекта задачам государственной культурной политики, — написала Горячева.

Парламентарий призвала уточнить цели и задачи проекта, а также то, на какую целевую аудиторию он ориентирован и какие социальные результаты предполагается достичь в ходе его осуществления.

Горячева отдельно отметила, что в таких вопросах важна ответственность, и добавила, что «очень ждет ответа от Минкульта».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории России могут запретить фильмы и сериалы «Игра престолов», «Гарри Поттер», «Секс в большом городе» и «Карточный домик», поскольку в них можно увидеть пропаганду идеологии чайлдфри*.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.

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