Мировые судьи воззвали к Фемиде: непомерная нагрузка и плохая техническая оснащенность

«Средняя заработная плата в Москве составляет примерно 115 тысяч рублей. В любой юридической компании сотрудникам платят больше, — пожаловался мне один судья на условиях анонимности. — Жильем мировых судей не обеспечивают. Отношение к ним внутри самой системы недостаточно уважительное. В целом считается, что мировой судья как бы “недосудья”. Например, в некоторых регионах процедуры оформления запросов в вышестоящие инстанции проходят исключительно через председателя суда, что нарушает основной принцип независимости и самостоятельности судей. Порой председатели суда требуют, чтобы мировые судьи через них направляли в изоляторы требования о доставлении подсудимых на судебный участок. Мировых судей заставляют (иначе назвать нельзя) ходить в районные суды и в городской суд “на стажировку”, что по сути выражается в оказании активной помощи судьям районных и городских судов, в подготовке им проектов судебных актов. И это несмотря на безумную нагрузку самих мировых судей! В некоторых районах председатели суда призывают мировых судей “советоваться” по вопросам назначения наказания по уголовным делам, в частности применения положений ст. 64 УК РФ, назначения ареста (вместо лишения права управления транспортными средствами) и т.д. Многие мировые судьи вынуждены подчиняться такому порядку, опасаясь неблагоприятных последствий, таких как снижение премии, инициирование проверок судебного участка, “публичные порки”. Какое решение мы видим? Необходимо донести до председателей судов, что судья “не имеет права не иметь собственного мнения”.