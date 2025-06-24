Мировые судьи воззвали к Фемиде: непомерная нагрузка и плохая техническая оснащенность

С момента возрождения в России института мировых судей прошло четверть века. Это было знаковое событие для всей страны: суды стали доступнее во всех смыслах. Прямо под боком у граждан, часто буквально в пешей доступности от проживания, разбирали их семейные и трудовые споры, административные и уголовные дела небольшой тяжести.
Но нагрузка на мировых судей, коих сегодня насчитывается 7700, увеличилась за последние годы в 4 раза. В некоторых регионах на каждого судью приходится больше тысячи дел в месяц. Отсюда зачастую усталость и безразличие к тем, кто обращается в поисках справедливости.
Об этом во вторник говорили на «круглом столе» в Совете Федерации РФ, где приняла участие обозреватель «МК», член Совета по правам человека при Президенте РФ.
Мировой суд был окончательно упразднен вместе со всей царской системой суда в 1917 году. Спустя 80 лет мировой суд возродился. 17 декабря 1998 г. принят Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации». Это позволило воплотить идею доступного правосудия для граждан России. Мировые суды рассматривают гражданские, административные и уголовные дела небольшой тяжести (например, кражи, нанесение легких телесных повреждений).
80% всех дел в России сегодня рассматривают мировые судьи, так что, получается, они и представляют во многом образ современной Фемиды. Какой он? Кое-кто скажет, что не всегда, мягко говоря, идеальный. Мировые судьи бывают невнимательны к заявителям, пишут решения с орфографическими и юридическим ошибками и т.д. И это объясняется несколькими моментами, главный из которых — колоссальная нагрузка.
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе озвучил, сколько дел приходится в среднем за месяц на судью. Представьте себе, 500! А есть регионы, в которых это число перевалило за тысячу, — Тюменская область, Москва. Как можно даже просто прочитать тысячу заявлений, не говоря про то, чтобы вникнуть? К слову, сегодня мировой судья не просто рассматривает дела, но и следит за исполнением судебных актов. По сути, оценка его работы зависит от того, как дела были исполнены, сколько было реально взыскано денежных средств в доход государства. При этом мировые судьи в отличие от федеральных реже пользуются электронным документооборотом, не подключены к многим системам, не могут допрашивать по видеосвязи и т.д.
«Средняя заработная плата в Москве составляет примерно 115 тысяч рублей. В любой юридической компании сотрудникам платят больше, — пожаловался мне один судья на условиях анонимности. — Жильем мировых судей не обеспечивают. Отношение к ним внутри самой системы недостаточно уважительное. В целом считается, что мировой судья как бы “недосудья”. Например, в некоторых регионах процедуры оформления запросов в вышестоящие инстанции проходят исключительно через председателя суда, что нарушает основной принцип независимости и самостоятельности судей. Порой председатели суда требуют, чтобы мировые судьи через них направляли в изоляторы требования о доставлении подсудимых на судебный участок. Мировых судей заставляют (иначе назвать нельзя) ходить в районные суды и в городской суд “на стажировку”, что по сути выражается в оказании активной помощи судьям районных и городских судов, в подготовке им проектов судебных актов. И это несмотря на безумную нагрузку самих мировых судей! В некоторых районах председатели суда призывают мировых судей “советоваться” по вопросам назначения наказания по уголовным делам, в частности применения положений ст. 64 УК РФ, назначения ареста (вместо лишения права управления транспортными средствами) и т.д. Многие мировые судьи вынуждены подчиняться такому порядку, опасаясь неблагоприятных последствий, таких как снижение премии, инициирование проверок судебного участка, “публичные порки”. Какое решение мы видим? Необходимо донести до председателей судов, что судья “не имеет права не иметь собственного мнения”.
Поднимали и вопрос состояния помещений, предназначенных для мировых судей. Нередко они полуподвальные, с тесными коридорами и крохотными залами заседаний. Помещений для задержанных на многих участках нет совсем, поэтому они ожидают в автозаках начала заседания. А потом их помещают в «клетки».
— У меня на участке клетка была настолько маленькая, что человек мог только сидеть на стульчике, — говорит экс-судья Лилиана Чобанян. — Встать он в целом и не мог, так как не было места. Я предлагала ему слушать приговор сидя.
Надо сказать, что на судебных участках мало дел с задержанными (в Москве за год чуть больше 400), но это не значит, что их можно держать в «клетках», унижающих достоинство.
И как бы то ни было, мировая юстиция сегодня то, без чего никак не обойтись. Помочь бы ей материально и морально… В Совфеде в ближайшее время выработают комплекс мер для этого. Среди предложенных инициатив: взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг на основании исполнительной надписи нотариуса, взыскание налоговой задолженности с физических лиц во внесудебном порядке, использование ИИ для перераспределения нагрузки.