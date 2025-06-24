Конгрессмены США отклонили попытку объявить Трампу импичмент

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов отклонила попытку конгрессмена-демократа Эла Грина от штата Техас начать процедуру импичмента президенту Дональду Трампу.
Против предложения выступили 344 парламентария, в том числе 128 представителей Демократической партии, и только 79 человек выступили за, передает официальный сайт Конгресса.
Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу после того, как тот разрешил американской армии ударить по Ирану без консультации с законодателями. Конгрессмен в своем тексте сослался на одну из статей Конституции, согласно которой право объявлять войну другим государствам делегируется именно парламенту.
Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес также назвала решение Трампа нарушением Конституции страны и основанием для импичмента. По словам парламентария, глава Белого дома «импульсивно рискнул начать войну», которая может заманить американцев в ловушку на несколько поколений.
Ночью 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан.