Конгрессмены США отклонили попытку объявить Трампу импичмент

Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу после того, как тот разрешил американской армии ударить по Ирану без консультации с законодателями. Конгрессмен в своем тексте сослался на одну из статей Конституции, согласно которой право объявлять войну другим государствам делегируется именно парламенту.