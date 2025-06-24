Президент Азербайджана Алиев назвал Армению военным преступником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является государством — военным преступником. Слова лидера страны приводит издание Minval.
«Во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала пускать свои ракеты даже сюда — в Мингячевир», — заявил Алиев.
Президент Азербайджана утверждает, что Армения совершала военные преступления, совершая акты агрессии против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Алиев также напомнил о массовых убийствах населения и разрушении населенных пунктов в ходе Первой Карабахской войны, которые находились далеко от зоны конфликта.
В свою очередь Армения уже обвиняла Азербайджан в провокациях и дезинформации о событиях Второй Карабахской войны, включая удары по городам и селам страны, чтобы скрыть собственную агрессию Баку против Еревана.
Напомним, что Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному соглашению в марте 2025 после конфликта стран. А в мае Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране за чашкой кофе.