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Президент Азербайджана Алиев назвал Армению военным преступником

Алиев обвинил Армению в военных преступлениях против мирного населения и гражданской инфраструктуры страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является государством — военным преступником. Слова лидера страны приводит издание Minval.

«Во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала пускать свои ракеты даже сюда — в Мингячевир», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана утверждает, что Армения совершала военные преступления, совершая акты агрессии против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Алиев также напомнил о массовых убийствах населения и разрушении населенных пунктов в ходе Первой Карабахской войны, которые находились далеко от зоны конфликта.

В свою очередь Армения уже обвиняла Азербайджан в провокациях и дезинформации о событиях Второй Карабахской войны, включая удары по городам и селам страны, чтобы скрыть собственную агрессию Баку против Еревана.

Напомним, что Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному соглашению в марте 2025 после конфликта стран. А в мае Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране за чашкой кофе.

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