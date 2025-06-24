Легендарных египетских львов из усадьбы «Кузьминки» бережно восстанавливают специалисты

У каждого москвича есть любимая усадьба для прогулок в выходной день, а внутри этой усадьбы есть какой-то любимый памятник — тот, что делает ее неповторимой. Любимцами посетителей усадьбы «Кузьминки» всегда были чугунные львы, которых часто называют египетскими. Это прекрасные, хорошо узнаваемые величественные изваяния. Сейчас московские реставраторы заняты их восстановлением.
У каждого москвича есть любимая усадьба для прогулок в выходной день, а внутри этой усадьбы есть какой-то любимый памятник — тот, что делает ее неповторимой. Любимцами посетителей усадьбы «Кузьминки» всегда были чугунные львы, которых часто называют египетскими. Это прекрасные, хорошо узнаваемые величественные изваяния. Сейчас московские реставраторы заняты их восстановлением.
Египетские львы — не просто памятники, но настоящие символы усадьбы «Кузьминки», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он рассказал, как идет реставрация.
«14 скульптур перевезли в мастерские. Сначала удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии. Затем устранили трещины и дефекты металла. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов. Скоро реставраторы перейдут к грунтовке и финишному этапу — окраске. Уже в этом году львы должны вернуться на свои места», — пообещал Собянин.
Кузьминские львы созданы по рисункам архитектора Доменико Жилярди, который руководил обустройством усадьбы «Кузьминки» в середине XIX века. Этот архитектор работал над всей территорией усадьбы: проектировал и строил дороги, мосты и ограды, руководил установкой парковых скульптур. Среди этих скульптур были и египетские львы: модели для их отливки выполнялись в мастерской Сантино Кампиони, а потом их делали на одном из уральских металлолитейных заводов князя Голицына, который в те годы был владельцем усадьбы.
Распространенный городской миф — считать, будто «египетские львы» и вправду родом из древнего Египта, как сфинксы в Санкт-Петербурге. Конечно, нет. Кузьминские львы не настолько древние, хотя им уже исполнилось 200 лет. Однако их внешний вид — это отсылка к древнеегипетскому искусству, которое как раз входило в моду в XIX веке. Художники, скульпторы и архитекторы, работавшие в России, не обошли его стороной. Головы львов покрывает полосатый платок фараонов — клафт. Точно такой же часто можно увидеть на скульптурах, найденных при раскопках в Египте. Львы лежат в очень спокойной, но величественной позе.
Фигуры львов удачно включены в пространство господского двора и в композицию пристани Верхнего пруда, поэтому они воспринимаются как своеобразная визитная карточка усадьбы. У каждого любителя «Кузьминок» обязательно есть фотография с ними.
Древнеегипетская тематика в «Кузьминках» есть и в других постройках, например в интерьерах Оранжевой дачи (Померанцевой оранжереи): там сохранилась уникальная деревянная двухъярусная люстра с подсвечниками в виде цветов лотоса. Еще один объект — кухонный флигель, или Египетский павильон. Это уникальное здание ансамбля усадьбы, в архитектуре которого использовались мотивы древнеегипетского зодчества. К примеру, фронтон украшен головой сфинкса.
Масштабная реставрация усадьбы «Кузьминки» началась в 2024 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ближайшие три года планируется привести в порядок 32 памятника архитектуры. Среди них восточный и западный флигели Главного дома, формирующие парадный двор; птичник, мыльная (или ванный домик), одноарочный и трехарочный гроты и другие сооружения. Реставрация проходит и в музыкальном павильоне — это одна из самых узнаваемых построек усадьбы, которую украшают те же конные фигуры Клодта, что и Аничков мост в Санкт-Петербурге (только не бронзовые, а чугунные, как и львы). Еще одна своеобразная отсылка к Петербургу на территории усадьбы — мост с грифонами: его тоже реставрируют.
А всего на территории усадьбы около 40 памятников, датированных XVIII-ХХ веками: это крупнейшая по числу объектов культурного наследия усадьба на территории Москвы. В разное время владельцами усадьбы были бароны Строгановы и князья Голицыны. На разных этапах в проектировании Кузьминок участвовали знаменитые архитекторы и скульпторы, среди которых и Жилярди, и Клодт. Здесь гостили императорские особы — Петр I, Александр II, Мария Федоровна.