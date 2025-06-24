Легендарных египетских львов из усадьбы «Кузьминки» бережно восстанавливают специалисты

Распространенный городской миф — считать, будто «египетские львы» и вправду родом из древнего Египта, как сфинксы в Санкт-Петербурге. Конечно, нет. Кузьминские львы не настолько древние, хотя им уже исполнилось 200 лет. Однако их внешний вид — это отсылка к древнеегипетскому искусству, которое как раз входило в моду в XIX веке. Художники, скульпторы и архитекторы, работавшие в России, не обошли его стороной. Головы львов покрывает полосатый платок фараонов — клафт. Точно такой же часто можно увидеть на скульптурах, найденных при раскопках в Египте. Львы лежат в очень спокойной, но величественной позе.