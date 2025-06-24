Генерал ВС США назвал флот России самым мощным в Черном море

Кроме того, Гринкевич подчеркнул, что флот России обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. Он считает, что Москва в настоящий момент планирует расширить свой контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса.