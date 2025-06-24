Российский флот является самым мощным и боеспособным в Черном море. С таким заявлением во вторник, 24 июня, выступил генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич в рамках слушаний в Сенате, посвященных его назначению.
— Военно-морские силы России остаются наиболее боеспособным соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры, — отметил военный.
Кроме того, Гринкевич подчеркнул, что флот России обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. Он считает, что Москва в настоящий момент планирует расширить свой контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса.
Отдельно военный отметил, что такое положение дает России возможности по расширению присутствия в стратегически важных регионах, повышая свой контроль над морскими путями, передает РИА Новости.
На Западе отмечали и другие российские вооружения. 20 октября National Interest включило российские танки в список лучших в мире: Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» попали в пятерку. Издание отметило уникальные характеристики «Арматы», позволяющие повысить безопасность экипажа, уменьшить уязвимость и высокую эффективность «Прорыва» в боевых действиях.