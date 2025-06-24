«Активный гражданин» стал ключевым инструментом диалога власти с москвичами

В Москве выбрали лучший эскиз граффити — символа молодежи столицы. По итогам голосования, в котором приняли участие более 200 тысяч жителей столицы, выбрана одна из представленных на конкурс композиций. Решение принято при помощи электронной платформы «Активный гражданин», одного из ключевых инструментов цифрового контура управления городом. Именно с его помощью власти Москвы находятся в постоянном диалоге с жителями, а москвичи принимают решения в самых разных областях жизни столицы.
Победителем конкурса, организованного совместно с порталом «Молодежь Москвы», стала композиция со скоростным поездом, молодежью, катающейся на скейтбордах, и урбанистическим пейзажем. За этот вариант, представленный на окончательный суд публики в числе трех наилучших, проголосовало большинство из более чем 200 тысяч москвичей в возрасте 14−35 лет. Голосование проходило с 14 по 18 мая, итоги были подведены уже в июне этого года.
— Сегодня молодежь не наблюдатель, а соавтор городской среды, — подчеркивает Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы». — Вместе мы превращаем город в пространство для самовыражения и ярких перемен.
Сейчас городские власти выбирают стену, на которую будет нанесен мурал по этому эскизу. Воплощать замысел будут профессиональные художники вместе с молодежными активистами. Это голосование еще раз подтвердило важнейшую функцию «Активного гражданина» как инструмента коммуникации между москвичами и городской администрацией. Эту роль платформа, запущенная в 2014 году, играет уже более десяти лет.
Обратная связь цифровой эпохи.
По итогам опросов на платформе «Активный гражданин» ежемесячно в Москве реализуется 30−40 различных решений. Они принимаются голосованием москвичей — за 11 лет работы число зарегистрированных на ней участников превысило 7 млн человек, а количество прошедших голосований перевалило за 7000.
«Активный гражданин» — один из первых по времени создания элементов инфраструктуры электронного правительства, и тут Москва — один из мировых лидеров среди мегаполисов. Во многом именно наработки Москвы сделали возможным сформулировать цели национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В столице же действует аналогичный региональный проект «Цифровое государственное управление».
«Продукт» платформы — онлайн-голосования — коренным образом изменил процесс принятия решений в самых разных отраслях жизни Москвы. Стало возможным полностью прозрачное принятие совместных решений: жители не только выбирают, но и вносят на платформу собственные инициативы.
Так, в ходе одного из недавних голосований москвичи выбрали самые интересные с точки зрения экскурсий киноплощадки города. Восемь маршрутов, представленных на суд горожан, были составлены Юлианой Слащевой, председателем совета директоров «Союзмультфильма» и гендиректором Киностудии Горького. Другое голосование касалось наиболее живописных и познавательных экомаршрутов, открытых в столице за последние пять лет. Среди них — тропы в парке «Яуза», на ВДНХ, в Битцевском лесу, Покровском-Стрешневе и другие.
Голос людей — решающий.
«Активный гражданин» как первый в России пример работающего механизма цифровой демократии был и остается площадкой для решения самых разных вопросов — от чисто вкусовых (в их числе, скажем, — нынешний выбор эскиза «молодежного» мурала) до важных для градостроительной политики. Так, например, именно голосование горожан в этом году решило судьбу таких знаковых для города объектов, как Большой цирк: новое здание будет построено в Мневниковской пойме.
Недавно именно мнение горожан, выраженное на платформе, определило будущее московского монорельса: «тупиковую» для города конструкцию превратят в высотный парк, музеефицировав несколько вагонов. Позиция специалистов в подобных случаях полезна и информативна, но недостаточна: чтобы градостроительное решение было действительно удачным, оно должно пройти «визирование» массовым голосованием. В этом важнейшая роль цифровой платформы: она позволяет реализовывать элементы прямой демократии без громоздкой и дорогостоящей процедуры референдумов, которые просто немыслимо было бы устраивать по всем подобным вопросам.
«Активный гражданин» — это 7,2 миллиона участников, то есть фактически каждый второй житель Москвы, — отметил, поздравляя проект с 11-летием, мэр столицы Сергей Собянин. — Это масштабное сообщество активных горожан, которые по праву становятся полноценными соавторами многих городских проектов и преобразований".
Вплоть до местного масштаба.
Диалог между жителями и городскими властями при помощи «Активного гражданина» ведется на всех уровнях: эта платформа позволяет проводить голосования как общегородского, так и районного и даже местного масштаба. В этом качестве она незаменима как инструмент организации общественных обсуждений, а также как средство для горожан инициировать принятие тех или иных решений.
Так, за годы работы проекта десятки маршрутов общественного транспорта были скорректированы благодаря голосованиям местного значения на платформе. Жители районов выбирают тип благоустройства дворов и пешеходных зон, решают вопросы, связанные с озеленением, инициируют появление на карте столицы новых парков и скверов.
Важную роль платформа играет и в организации городских фестивалей. Так, в этом году программу масштабного проекта «Лето в Москве» составили с учетом выраженных через платформу пожеланий жителей столицы. Афиша более чем 400 площадок города во многом сформирована самими москвичами, которые поделились своими идеями во время голосования о результатах прошлого сезона фестиваля. В афише «Лета в Москве» — квесты, мастер-классы, кинопоказы, концерты, театральные постановки.
Появившись как своего рода эксперимент — возможно ли организовать в городе электронные голосования по самым разным вопросам? — за последние годы платформа стала постепенно незаменимой во многих областях общественной жизни.