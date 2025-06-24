«Активный гражданин» стал ключевым инструментом диалога власти с москвичами

Недавно именно мнение горожан, выраженное на платформе, определило будущее московского монорельса: «тупиковую» для города конструкцию превратят в высотный парк, музеефицировав несколько вагонов. Позиция специалистов в подобных случаях полезна и информативна, но недостаточна: чтобы градостроительное решение было действительно удачным, оно должно пройти «визирование» массовым голосованием. В этом важнейшая роль цифровой платформы: она позволяет реализовывать элементы прямой демократии без громоздкой и дорогостоящей процедуры референдумов, которые просто немыслимо было бы устраивать по всем подобным вопросам.