Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию

Покровская награждена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин наградил главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию Татьяну Покровскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что Покровская награждена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

75-летняя Татьяна Покровская является главным тренером российской сборной с 1998 года. Под ее руководством синхронистки завоевали все золотые медали на шести Олимпийских играх подряд.

Ранее сегодня стало известно, что Путин подписал указ о награждении народного артиста России Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве».