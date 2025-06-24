Российский лидер Владимир Путин наградил главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию Татьяну Покровскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Из текста документа следует, что Покровская награждена «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».
75-летняя Татьяна Покровская является главным тренером российской сборной с 1998 года. Под ее руководством синхронистки завоевали все золотые медали на шести Олимпийских играх подряд.
Ранее сегодня стало известно, что Путин подписал указ о награждении народного артиста России Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве».