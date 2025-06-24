Большинство в Конгрессе США отвергло попытку запуска процедуры импичмента Трампа

Подавляющее большинство представителей Конгресса США отвергло попытку запуска процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Итоги голосования были размещены на сайте нижней палаты американского законодательного органа.
Резолюция об объявлении импичмента Трампу ранее была выдвинута конгрессменом-демократом Элом Грином из-за ударов США по ядерным объектам Ирана, одобренных президентом. При этом решение не было согласовано с ведомством, что нарушает конституцию страны.
Несмотря на то, что многие представители американского Конгресса были недовольны действиями ВС США, 344 из них проголосовали против начала процедуры. При этом с одобрением об импичменте Трампу выступили 79 конгрессменов-демократов.