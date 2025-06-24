Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство в Конгрессе США отвергло попытку запуска процедуры импичмента Трампа

Значительная часть конгрессменов США проголосовала против начала процедуры импичмента Трампа из-за ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Подавляющее большинство представителей Конгресса США отвергло попытку запуска процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Итоги голосования были размещены на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Резолюция об объявлении импичмента Трампу ранее была выдвинута конгрессменом-демократом Элом Грином из-за ударов США по ядерным объектам Ирана, одобренных президентом. При этом решение не было согласовано с ведомством, что нарушает конституцию страны.

Несмотря на то, что многие представители американского Конгресса были недовольны действиями ВС США, 344 из них проголосовали против начала процедуры. При этом с одобрением об импичменте Трампу выступили 79 конгрессменов-демократов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше