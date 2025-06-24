Диетолог Калинчев предупредил об опасности перекусов

Периодические перекусы вместо полноценных приемов пищи нарушают баланс питания и в конце концов наносят вред здоровью. Об этом предупредил нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.
По словам медика, перекусы почти никогда не могут быть полезными. Он отметил, что исключением являются только случаи, когда между приемами пищи проходит длительный временный интервал, например перед спортивной тренировкой. Доктор призвал строго следить за режимом своего питания и готовить для этого еду заранее.
— Спортсмены готовят себе еду на целый день, отваривая рис, гречку, курицу или индейку, а также приготавливая овощи. Они употребляют эту еду в течение дня, — передает слова Калинчева «Радио 1».
Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Андрей Харитонов также рассказал, что привычка есть «всухомятку», вопреки крайне распространенному среди российских граждан убеждению, не может привести к развитию гастрита. При хронических проблемах с желудочно-кишечным трактом людям нужно с осторожностью относиться к своему рациону питания, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Какие продукты стоит исключить в такой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».