Диетолог Калинчев предупредил об опасности перекусов

По словам медика, перекусы почти никогда не могут быть полезными. Он отметил, что исключением являются только случаи, когда между приемами пищи проходит длительный временный интервал, например перед спортивной тренировкой. Доктор призвал строго следить за режимом своего питания и готовить для этого еду заранее.