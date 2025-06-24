У мальчика, которого покусали собаки в Сочи, случился отек

9-летний Валя Королев, ставший жертвой нападения двух соседских хаски в Сочи, столкнулся с новым осложнением в ходе лечения. После того как собаки искусали ему лицо, вырвав часть тканей, ребенку провели несколько операций по пересадке кожи в Российской детской клинической больнице. Однако путь к восстановлению оказался долгим и непростым. Об этом сообщает «КП -Кубань».