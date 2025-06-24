У мальчика, которого покусали собаки в Сочи, случился отек

9-летний Валя Королев, ставший жертвой нападения двух соседских хаски в Сочи, столкнулся с новым осложнением в ходе лечения. После того как собаки искусали ему лицо, вырвав часть тканей, ребенку провели несколько операций по пересадке кожи в Российской детской клинической больнице. Однако путь к восстановлению оказался долгим и непростым. Об этом сообщает «КП -Кубань».
Несколько недель назад врачи установили Вале экспандер — подкожный баллон, который постепенно наполняют воздухом, чтобы растянуть кожу на лбу. В дальнейшем ее используют для реконструкции носа и щек. Процедура поначалу проходила без осложнений, хотя устройство доставляло мальчику дискомфорт. Но недавно у ребенка возник сильный отек вокруг глаз, потребовавший срочных анализов.
Как рассказал отец мальчика, реакцию вызвал подкожный баллон. Чтобы предотвратить воспаление перед предстоящей пластикой, врачи назначили Вале интенсивный курс антибиотиков с капельницами каждые три часа.
Первым этапом реконструкции станет восстановление носа. Хирурги сформируют его из растянутой кожи лба, а хрящи возьмут из ребер мальчика. Затем приступят к созданию верхней губы, часть которой выращивают в лаборатории.