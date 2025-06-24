Генерал США Гринкевич назвал флот РФ самым боеспособным в Чёрном море

Кандидат на пост главы Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич во время слушаний в Сенате заявил, что российский флот остаётся наиболее сильным морским соединением в акватории Чёрного и Каспийского морей.
Также Главное управление глубоководных исследований РФ разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для уничтожения критически важной подводной инфраструктуры, отметил Гринкевич.
Американский генерал также указал на географические преимущества российского флота в Арктике. По его мнению, Москва усиливает контроль над Северным морским путём за счёт введения в строй новых атомных подлодок с крылатыми ракетами и кораблей ледового класса.
Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после дальнего похода.