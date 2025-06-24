В Госдуме начали формировать список разрешенных в России имен

В Госдуме заявили, что в России готовится список разрешенных в стране имен. Депутат в беседе с ТАСС заявила, что законопроект призван ограничить нестандартные имена для детей.
Парламентарий выразила надежду, что найти ответ на этот сложный вопрос все-таки удастся вместе с комитетом ГД по культуре.
По словам политика, список разрешенных имен должен быть составлен так, чтобы, например, девочек нельзя было называть именами мальчиков и наоборот. Также список разрешенных имен необходим, чтобы дети не получали имен, с которыми им сложно будет жить.
При этом депутат отметила, что есть имена, которые одновременно и мужские, и женские, а есть такие, которые мужские в одном языке, а в русском — женские.
Решения, на какие словари можно опереться при разработке этого законопроекта, пока найдено не было, добавила парламентарий.
Ранее Госдума приняла закон, значительно увеличивающий штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Согласно новым нормам, максимальное наказание за такое нарушение вырастет до 10 тысяч рублей.