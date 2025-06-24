Я твой номер один: парящий Дима Билан отметился на днях полным аншлагом

Сезон музыкальной гигантомании набирает обороты, и на днях аншлагом на стадионе «Динамо» отметился Дима Билан. Его шоу «Я твой Номер 1», возможно, активно разбухало от амбиций, но само намерение сделать концерт большим не только исходя из размеров площадки заслуживает всяческих комплиментов.
Далеко не все концерты, которые местные звезды устраивают на стадионах, можно назвать стадионными. Обычно пропорционально размерам площадки и количеству публики увеличиваются сцена и экраны. Причем в лучшем случае. Но чаще размах действа во дворце спорта на десять тысяч человек и на футбольной арене, где народу минимум в три раза больше, не очень-то отличается.
С тех пор как технологии усиления звука позволили давать концерты на стадионах, одной из главных артистических проблем было и остается желание сократить расстояние между сценой и людьми. Достучаться до тех, кто находится на другом конце поля, не так уж просто, но артисты и постановщики стараются изо всех сил. Экраны с графикой и крупными планами главных героев действа, вторая сцена, круговые таблетки в центре арены и длинные подиумы — все это позволяет публике не только видеть маленьких человечков на сцене, но и ощущать причастность к происходящему. Но чем больше ухищрений, тем серьезнее затраты. Видимо, Диму Билана и Ко экономика представления волновала не до кошмарных снов (как-никак образцово-показательный концерт в столице), поэтому на единицу площади и времени было заготовлено довольно много событий.
На индустриальных церемониях и своих сольных шоу артист неоднократно пытался «омузыкалить» цирковой жанр под названием «воздушная акробатика». В полетах без отрыва от пения Дима, во-первых, превзошел всех других летунов, а во-вторых, вероятно, видит возможность произвести на публику некий вау-эффект, и нужно признать, что это получается. На «Динамо» артист начал летать уже на первой песне и в ходе действа еще несколько раз поднимался на впечатляющую высоту, совершая затяжные воздушные вояжи над публикой. То взлетал, то спускался — такое перманентное пришествие Билана с небес… Нужно признать, что Дима, в принципе, на одном месте долго не задерживался.
К основной сцене, главной декорацией которой стал огромный лежащий под углом круглый экран, напоминавший аттракцион в луна-парке, на котором обычно до одури катают смельчаков (метафора — ща запою вас до смерти), добавилась площадка посреди футбольного поля, куда артист попадал по воздуху, и еще одна у самой дальней трибуны — туда путь лежал на электромобиле, тоже превратившемся в сцену. Бричка была заставлена микрофонами, что, надо полагать, символизировало крайнюю медийную востребованность героя.
Эффектный вояж по кромке поля на кабриолете, правда, не на нарочито карикатурном, как у Билана, а на всамделишной правительственной дымчатой «Чайке», практиковала еще Примадонна на историческом концерте в Ереване на стадионе «Раздан» в начале 80-х. Но в те времена это был единственный шанс приблизиться к публике: на советские футбольные поля публику не пускали — по причине отсутствия таких диковинных штук, как специальное покрытие для сохранения травы, а также неуместности стоячего партера, вредной, как считалось тогда, в идеологическом отношении западной забавы. Поэтому артисту, прорвавшемуся чудом на стадион, приходилось выступать перед куском пустоты, видя народ лишь на расстоянии нескольких десятков метров.
Но с тех пор времена, хоть подчас и со скрипом, но изменились. И у билановского заезда была чуть другая драматургия. Нужно, однако, признать, что даже спустя десятилетия звезда, мчащаяся мимо трибун, пусть уже не на «ЗИЛе», а на более экологичном транспорте, все еще ввергает публику в состояние шумного восторга. Тем более что нынешнее «ралли» проходило уже не в пустоте, а в гуще толпы, заполнившей поле стадиона.
Цыгане, лошадь, мотоциклисты в эстетике пролеткульта, десятки танцоров, оркестр и звездные гости (Ay Yola, Мари Краймбрери, Никита и Игорь Крутой, без выхода которого с роялем звездный концерт в этом сезоне как будто лишается некоторой степени люксового престижа) добавляли ощущения контрастного душа, хотя главная роль в подобном буйстве страстей отводилась не размашистой постановке.
Софт, хард, провода, кнопки, фонарики, лихо скроенный сценарий, ураганный звук (в этом отношении, к сожалению, остались вопросы) имеют сейчас огромное значение, но музыка все же находится на отдельном пьедестале. Между открытием, которым стал трек «Гладиатор», и финальной «На Берегу Неба» прозвучали почти три десятка песен, охвативших чарты двух десятилетий. От «Мулатки» и «Хулигана», записанных еще во времена, когда можно было заработать на компакт-дисках, до хай-тековской «Молнии» и самых свежих «Пообещай» и «Играли Роли», через «Невозможное Возможно», «Не Молчи», «евровидийных» Never Let You Go и Believe и много чего еще.
Билан в свое время появился как еще один проект Юрия Айзеншписа, то есть что-то, в восприятии критиков, очень временное, но сумел пробиться через все волны музыкальной моды, не растеряв аудиторию. Кто-то называет это чутьем на песни, кто-то — циничным расчетом, везением или даже колдовством. Тут, конечно, вспоминаются стенания Филиппа Киркорова о «черном глазе Билана», что в свое время чуть не довело «поп-короля» до поиска бабок для снятия порчи…
Можно предположить, что ради стадионного аншлага многие готовы пуститься во все тяжкие, однако далеко не все сорвут банк. Билана вместе с его хитами уже можно причислять к объектам ностальгии, хотя артист по-прежнему сохраняет тонус, который позволяет раскачивать внушительные толпы и оставаться на острие музыкального процесса. Все-таки не каждый его коллега в возрасте чуть за сорок готов висеть над футбольным полем вниз головой…