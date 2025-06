Я твой номер один: парящий Дима Билан отметился на днях полным аншлагом

Софт, хард, провода, кнопки, фонарики, лихо скроенный сценарий, ураганный звук (в этом отношении, к сожалению, остались вопросы) имеют сейчас огромное значение, но музыка все же находится на отдельном пьедестале. Между открытием, которым стал трек «Гладиатор», и финальной «На Берегу Неба» прозвучали почти три десятка песен, охвативших чарты двух десятилетий. От «Мулатки» и «Хулигана», записанных еще во времена, когда можно было заработать на компакт-дисках, до хай-тековской «Молнии» и самых свежих «Пообещай» и «Играли Роли», через «Невозможное Возможно», «Не Молчи», «евровидийных» Never Let You Go и Believe и много чего еще.