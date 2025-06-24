Я твой номер один: парящий Дима Билан отметился на днях полным аншлагом

С тех пор как технологии усиления звука позволили давать концерты на стадионах, одной из главных артистических проблем было и остается желание сократить расстояние между сценой и людьми. Достучаться до тех, кто находится на другом конце поля, не так уж просто, но артисты и постановщики стараются изо всех сил. Экраны с графикой и крупными планами главных героев действа, вторая сцена, круговые таблетки в центре арены и длинные подиумы — все это позволяет публике не только видеть маленьких человечков на сцене, но и ощущать причастность к происходящему. Но чем больше ухищрений, тем серьезнее затраты. Видимо, Диму Билана и Ко экономика представления волновала не до кошмарных снов (как-никак образцово-показательный концерт в столице), поэтому на единицу площади и времени было заготовлено довольно много событий.