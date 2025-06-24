Железняк: Портнов перед смертью встречался в Мадриде с партнером Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов накануне смерти пересекался с бизнес-партнером нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. С таким заявлением во вторник, 24 июня, выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
— Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. Это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти. Это Тимур Миндич, — сообщил он.
Тем не менее Железняк не привел более подробной информации о встрече Миндича и Портнова. Однако он уже утверждал, что бизнес-партнер Зеленского связан со структурами, подконтрольными украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Именно против него нынешний глава киевской администрации 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции, передает РИА Новости.
В среду, 21 мая, в Испании застрелили политика Андрея Портнова, который ранее был советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Знакомые погибшего политика утверждают, что он планировал обнародовать «разоблачение» украинского главы Владимира Зеленского. Главное об убийстве Портнова — в материале «Вечерней Москвы».
После победы украинского президента Владимира Зеленского на выборах в 2019 году Портнов вернулся на Украину, где занимался адвокатской деятельностью и вел авторскую программу на телевидении. Летом 2022 года он снова уехал из страны. Что еще известно о Портнове — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.