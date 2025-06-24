Сальдо заявил, что Херсонская область подверглась массированной атаке ВСУ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что украинские боевики предприняли массированную атаку беспилотниками на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито», — говорится в его публикации.
По словам главы Херсонской области, несколько украинских БПЛА уже уничтожены, работа ПВО продолжается.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии уничтожили более 70 бойцов ВСУ, атаковав полигон в подконтрольной противнику части Херсонской области.
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