Нетаньяху: Израиль добился исторической победы в конфликте с Ираном

Израиль добился исторической победы в противостоянии с Ираном. Об этом во вторник, 24 июня, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Мы добились исторической победы, которая останется в поколениях. У Ирана не будет ядерного оружия», — отметил он во время видеообращения к народу Израиля.
По словам Нетаньяху, государство смогло устранить экзистенциальные угрозы, которые исходили от Ирана, включая опасность использования республикой ядерных бомб. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль заморозил проект ядерного вооружения Тегерана, пообещав пресекать любые попытки по его возрождению.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Израиль заплатил ужасную цену за агрессию, направленную против республики. При этом, по словам главы государства, Иерусалим не смог достичь поставленных им целей.