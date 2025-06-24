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Нетаньяху: Израиль добился исторической победы в конфликте с Ираном

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль смог экзистенциальные угрозы, исходящие от Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Израиль добился исторической победы в противостоянии с Ираном. Об этом во вторник, 24 июня, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы добились исторической победы, которая останется в поколениях. У Ирана не будет ядерного оружия», — отметил он во время видеообращения к народу Израиля.

По словам Нетаньяху, государство смогло устранить экзистенциальные угрозы, которые исходили от Ирана, включая опасность использования республикой ядерных бомб. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль заморозил проект ядерного вооружения Тегерана, пообещав пресекать любые попытки по его возрождению.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Израиль заплатил ужасную цену за агрессию, направленную против республики. При этом, по словам главы государства, Иерусалим не смог достичь поставленных им целей.

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