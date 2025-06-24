Великобритания впервые за многие годы должна приступить к подготовке к возможному военному конфликту на своей территории. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности королевства.
Согласно опубликованному документу, действия России на территории Украины якобы могут разрушить систему безопасности всей Европы. Кроме того, в качестве возможных угроз в тексте названы растущая стратегическая конкуренция, подъем «экстремистской идеологии» и развитие военных технологий на фоне общего прогресса.
— Мы живем в эпоху радикальной неопределенности и должны идти по ней с гибкостью, скоростью и трезвым пониманием национальных интересов. Именно этого требует обеспечение безопасности британского народа, — говорится в документе.
Премьер-министр королевства Кир Стармер также подчеркнул, что Великобритания в рамках своей новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». По словам политика, национальная армия должна быть готова к противостоянию военным угрозам.
Руководитель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в этом контексте подчеркнул, что, несмотря на явные проблемы оборонного комплекса, страны, состоящие в НАТО, не пытаются скрыть агрессивного отношения к России, открыто заявляют о возможном конфликте и даже готовятся к нему.